كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - رسمياً - الأهلي يُعلن لاسارتي مديراً فنياً لمدة موسم ونصف

مارتن لاسارتي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مارتن لاسارتي أصبح رسميا هو المدير الفني للنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة ولمدة موسم ونصف الموسم.

وتواجد لاسارتي اليوم الأحد، داخل مقر النادي الأهلي، واجتمع مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل وضع الرتوش النهائية للتعاقد.

وقال عبدالحفيظ:"لاسارتي وقع على عقود تدريبه للأهلي لمدة موسم ونصف الموسم".

وسبق وأعلن الأهلي عن وصول لاسارتي للقاهرة من أجل التفاوض معه حول تولي الإدارة الفنية للنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

المدير الفني سوف يعمل بالأهلي بصحبة ثنائي معاون له مدرب ومخطط أحمال، بجانب محمد يوسف مدربا عاما، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.