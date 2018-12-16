كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - بالصور .. دنيا بطمه في أحدث جلسه تصوير بفستان أزرق

خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة، خلال إحيائها أحد الحفلات، كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "بطمة" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، ومرتدية فستان من اللون الأزرق، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن دنيا بطمة هي مغنية مغربية من عائلة فنية معروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة شقيق الراحل العربي بطمة، أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية "ناس الغيوان".







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