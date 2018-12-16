كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - سقوط هارب من تنفيذ 7 أحكام بينهم حكمين إعدام و3 مؤبد

حملات امنية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن أسيوط فى ضبط هارب محكوم عليه فى 7 قضايا من بينها حكمين بالإعدام، و3 أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط "محمود ع. م" مُقيم البربا - بدائرة مركز شرطة صدفا "ينتمى لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة ثأرية" والمحكوم عليه فى القضية رقم 277/2014 جنايات مركز صدفا "قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالإعدام فى القضية رقم 3153/2014 جنايات مركز طما بسوهاج "سرقة بالإكراه وقتل" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالإعدام، والقضية رقم 3688/2012 جنايات مركز صدفا "قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والقضية رقم 5540/2012 جنايات مركز صدفا "استعمال قوة" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والقضية رقم 382/2015 جنايات مركز صدفا "سلاح" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .

وتبين أن المتهم محكوم عليه فى القضية رقم 5260/2012 جنايات مركز صدفا "قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة، والقضية رقم 3633/2014 جنايات مركز صدفا "استعمال قوة" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.