كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - سعد الصغير يحي حفل رأس السنه في سوريا

يستعد المغني سعد الصغير لإحياء حفل غنائي كبير بمناسبة العام الجديد في سوريا، والمقرر إقامته يوم 31 ديسمبر الجاري. ونشر "سعد" البوستر الدعائي للحفل عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق "تحياتي شعب سوريا العظيم الطيبين". يُذكر أن سعد الصغير، شارك في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال مسلسل "30 ليلة وليلة"، ومن تأليف بلال صبري، وإخراج إبرام نشأت.

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