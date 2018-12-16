كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - عثمان: مبادرة "الأنيميا والتقزم" لن تؤثر على "100 مليون صحة"

أعلن اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، أن مبادرة الكشف على أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة في مدارس الإسماعيلية، هي مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي بالتزامن مع استمرار فعاليات مبادرة 100 مليون صحة والتي تسير بالتوازي مع هذه المبادرة دون التأثير عليها، بمعدات وفرق عمل من الأطباء والتمريض مستقل تماما عن تلك التي تعمل بـ"100 مليون صحة".

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة ستتفاعل مع المبادرة بأقصى جهد، وأكد خلال افتتاحه للمبادرة داخل مدرسة الاتحاد الابتدائية أن المبادرة تستهدف الكشف على ما يقرب من 1500 طالب، داخل 3 مدارس، للكشف على نسبة الهيموجلوبين، والسمنة والتقزم، يتبعها مباشرة العمل على الحواسب لتسجيل كل النسب التي تم الكشف عليها، يليها لقاء مع أولياء الأمور، للتعريفهم بأساليب التغذية السليمة، ومراحل العلاج في حالة ظهور قصور في كرات الدم الحمراء.

وقال عثمان إن هناك جهودا موحدا بين المحافظة وهيئة التأمين الصحي، ومديرية الصحة، والتربية والتعليم من خلال مشاركة جميع الأطباء، والمدرسين المتبرعين بمجهوداتهم.

وأعلن الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن هذه المبادرة هي أيضا مبادرة أطلقها الرئيس السيسي حرصا على صحة الأطفال في المراحل الدراسية الأولى بالتعاون مع هيئة التأمين الصحى والتعليم، تستهدف 3 مدارس، موضحا أن هيئة التأمين الصحي اشترطت ألا يقل الكشف داخل المدارس عن 500 تلميذ، في الوقت الذي جاءت فيه مدرسة الاتحاد تشمل ما يقرب من 600 تلميذ، ما جعلنا نوفر الأماكن، وحجرة للحاسب الآلي والمشرفين، وحولنا اليوم إلى يوم نشاط رياضي، حتى يكون يوما تحفيزيا قويا للتلاميذ.

ولفت إلى أن الصحة وفرت الأدوات الخاصة بحافز المسكن، وتحليل السلبيات والإيجابيات لإطلاق الحلول ومواجهة مضاعافات سوء التغذية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور خالد عبد الرحمن، أمين عام مجلس أمناء مديرية الاتحاد التي تشهد تنفيذ المبادرة، أن المدرسة بصدد استقبال تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، والتي تأتي كمبادرة منفصلة عن 100 مليون صحة والتي تستهدف إعادة بناء صحة الأطفال.

وقال إنها مبادرة عظيمة تدل على رقي فكر القيادة السياسية واهتمامها ليس فقط بصحة المواطن المصري، متمنيا تعمبمها بشكل يستهدف أكثر من 3 مدارس، لافتا إلى أن مديرية الصحة سوف تتابع الحالة الصحية للأطفال التي سوف تصل إليها نتائج الكشف.