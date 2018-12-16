كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - روجينا تبعث رسالة لصابرين: "يا عشرة العمر ربنا يطبطب علينا"

وجهت الفنانة روجينا الشكر إلى الفنانة صابرين، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي "فيسبوك": "شكرًا يا ربنا، الواحد فجأة تجيله دعوه بعلم الغيب وهو مش عامل حسابها وفي أطهر مكان في الدنيا من غيرما يطلب ماهو الحب إني أذكرك في دعائي".

وأضافت: "ربنا ميحرمنيش منك ياعشرة العمر يا أصيلة ربنا يطبطب علينا جميعًا برحمته وكرمه حبيبتي ياصابرين ربنا يكرمك ويحفظ ولادك وأمك وجوزك ويرزقك من حيث لا تحتسبي".

واختتمت التدوينة: "ماشاء الله نور ربنا في وشك ادعيلى بزيارة حرمه وحرم حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مشتاقة أووووووي ربنا يكتبها لكل مشتاق زي".

