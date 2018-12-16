كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - طالبة تضع نفسها في ورطة أثناء محاولة الهروب من المدرسة -فيديو

وضعت طالبة إندونيسية نفسها في ورطة أثناء محاولتها الهروب من مدرستها عبر بوابة حديدية مغلقة.

وحاولت الطالبة الانزلاق من بين الفجوات التي تتخلل التشكيلات المعدنية للباب، إلا أنها علقت داخلها بعد مرور نصفها جسدها تقريبًا وعجزت عن تحرير نفسها.

وظهرت زميلات الطالبة وهن يحاولن مساعدتها وإخراجها دون جدوى، وسط حالة من الهلع أصيبت بها الأخيرة من هول الموقف الذي وضعت نفسها به.