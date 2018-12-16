كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - طالبة تضع نفسها في ورطة أثناء محاولة الهروب من المدرسة -فيديو
وضعت طالبة إندونيسية نفسها في ورطة أثناء محاولتها الهروب من مدرستها عبر بوابة حديدية مغلقة.
وحاولت الطالبة الانزلاق من بين الفجوات التي تتخلل التشكيلات المعدنية للباب، إلا أنها علقت داخلها بعد مرور نصفها جسدها تقريبًا وعجزت عن تحرير نفسها.
وظهرت زميلات الطالبة وهن يحاولن مساعدتها وإخراجها دون جدوى، وسط حالة من الهلع أصيبت بها الأخيرة من هول الموقف الذي وضعت نفسها به.
شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تضع نفسها في ورطة أثناء محاولة الهروب من المدرسة -فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .