كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - تنفيذ 57 حكما قضائيا وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه فيه بمطروح

مديرية أمن مطروح تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 57 حكما قضائيا، وفحص 13 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية. تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 4 مسجلين خطر و 7 مشتبه فيهم تنفيذ حكم فى قضية جنائية، و 24 حكم جزئى و 4 أحكام مستأنفة و25 حكم بغرامات و 3 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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