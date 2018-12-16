كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - شاهد - السيسي يتوقف لرد تحية الجالية المصرية بالنمسا

اصطفاف الجالية المصرية بالنمسا لتحية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهدت الأجواء فرحة وسعادة بزيارة الرئيس للنمسا، وتوقف السيسي لرد التحية للجالية المصرية. وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زيارته للعاصمة فيينا، التي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى النمسا منذ 11 عاما، بعد أن حرص السيسي على تلبية دعوة نظيره النمساوي إلكسندر فان دير بيلين؛ لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين إلى جانب المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي الإفريقي عالِ المستوى.



شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد - السيسي يتوقف لرد تحية الجالية المصرية بالنمسا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .