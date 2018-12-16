كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - لقطات مرعبة لقسيس يُعمد فتاة بوحشية - فيديو

يواجه قسيس روسي قضاة الكنيسة بعد انتشار لقطات مروعة له، وهو يُعمد طفلة تبلغ من العمر عامين بوحشية.

وشوهد القسيس بغمر رأس الفتاة العارية في الماء ثلاث مرات، صارخا أن الشيطان يسيطر على روحها، ويمكن سماع صرخات الفتاة بينما يشاهد من حولها في صمت.

ووفقا لموقع «ذا صن»، اعترفت الأم بأن الفتاة كانت تبكي لأنها كانت خائفة من الكاهن، لكنها ممتنة له لتعميد ابنتها.

وقالت امرأة من أبناء الأبرشية، إن الكاهن أخبرها أن الأطفال، يجب "كسرهم" خلال طقوس المعمودية لأن الشيطان يجلس بداخلهم.

وتخطط الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لاتخاذ إجراءات ضد الكاهن على الرغم من المعمودية كانت قبل عامين.

وكشفت التقارير أن الكاهن تم إيقافه عن العمل لمحاكمته من قبل محكمة الكنيسة.

على الجانب الآخر، أدانت ردود الأفعال على الإنترنت الكاهن ووصفه البعض بأنه مريض، ومهووس يخدم الشيطان.