كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - صدور كتاب "الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي" لشاكر عبدالحميد

صدر حديثا كتاب "الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي"، للدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، عن المكتب المصري للمطبوعات للنشر والتوزيع بالقاهرة.

يؤدي الخيال دورًا مهمًا في كثير من جوانب الحياة الإنسانية، وهو يمارس دورًا حاسمًا في الأدب والفن التشكيلي، والسينما والمسرح، والتربية والتعليم، والصحة والمرض، ولدى الكبار والصغار، والذكور والإناث، كما أدى الخيال دورًا مهمًا في الاختراع العلمي لدى الإنسان عبر التاريخ.

واستعرض هذا الكتاب المفاهيم الأساسية المرتبطة بالخيال، كما استعرض أهم المظاهر السلوكية المرتبطة بالخيال عند الأطفال، وناقش أهم الإسهامات الفلسفية التي قدمها فلاسفة بارزون في هذا المجال، وحاول أيضًا أن يستكشف الأبعاد الأساسية للخيال في الأدب وقصص الخيال العلمي، ثم سعى إلى أن يستكشف جذور الخيال وتجلياته في الفن التشكيلي والمسرح والسينما وغيرها.

واختُتم هذا الكتاب بمحاولة من المؤلف لطرح أفكار جديدة حول التربية عن طريق الخيال، مؤكدًا من خلالها ضرورة وضع البعد الخيالي في الاعتبار عند التخطيط للبرامج التربوية، وعند تنفيذها أيضًا.

