كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - مشهد صادم لطائر بلشون يبتلع بطات صغيرة أمام أمها - فيديو

ظهر طائر بلشون في منطقة دوفر بوند بولاية ماساتشوستس الأمريكية، يختطف عددا من البطات الصغيرة أثناء سباحتها في الماء أمام أمها.

وعبثًا حاولت الأم الدفاع عن صغارها، واكتفت بالدوران حول الطائر المفترس مطلقة صرخات فزع، تسببت في قدوم عدد آخر من البط حاولوا مؤازرتها إلا أنهم فشلوا في التصدي للبلشون ومنعه من التهام فرائسه الصغيرة.

والبلشون الرمادي أو طائر الزرقي يتميز برقبته ومنقاره الأصفر الضخم، وريشه الرمادي والخطوط السوداء التي حول عينيه وفوق رأسه وعلى رقبته، وتمتد حتى بطنه. ولا توجد لصغار طائر البلشون الرمادي مثل هذه الخطوط السوداء، التي لا تظهر إلا عند اكتمال نمو الطائر.

ويوجد طائر البلشون بالقرب من المياه الضحلة خاصة عند الشواطئ والمستنقعات وضفاف الأنهار والبرك والبحيرات، ويتغذى على الأسماك والثدييات الصغيرة مثل الفئران والضفادع والديدان.

ويصدر طائر البلشون الرمادي صوتًا أجشًا عاليًا خاصة بالقرب من عش الصغار. ويبلغ طوله نحو 90 سنتيمترا، ويصل وزنه إلى ما يقرب من 2 كيلوجرام. وعادة ما يجثم هذا الطائر بالقرب من المياه دون حركة، مادًا رقبته إلى الأمام، وبمجرد رؤيته لفريستك، يطعنها في لمح البصر بمنقاره الطويل الحاد، ومن ثم يلتهمها.