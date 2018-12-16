كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - محافظ المنوفية يشهد بدء مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بدء تنفيذ الحملة القومية لمباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا وقصر القامة والسمنة لطلاب المدارس في الفترة من 16 وحتي 20 ديسمبر الجاري ، بحضور الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور علاء علوان مدير عام فرع التأمين الصحي واللواء عصام عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم ورئيس حي غرب ومدير الأدارة التعليمية بشبين الكوم.

حيث قام محافظ المنوفية بتفقد مدرسة النور الأبتدائية بشبين الكوم للإطئمنان علي سير المبادرة ، مؤكدا علي ضرورة بذل المزيد من الجهد ومراعاة الدقة في أخذ العينات ونتائج التحاليل اللازمة ، موجها الأجهزة المعنية بتقديم الدعم اللازم للقائمين علي المبادرة لتسهيل عمل الاطقم الطبية وتحقيق المستهدف من المبادرة للإطمئنان علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما أشاد محافظ المنوفية بوعي شعب المنوفية الأصيل بالمشاركة في مبادرة 100مليون صحة ، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي هذه المبادرة مشيراً إلي أن المحافظة وصلت إلي مايقرب من 25% من المستهدف بواقع ما يقرب من 700 ألف مواطن تم إجراء الكشف الطبي عليهم .

و أكد مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية علي أن الحملة بدات اليوم وستستمر لمدة خمسة أيام تستهدف خلالها 3 مدارس بنطاق المحافظة هما ( مدرسة النور الإبتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية ، مدرسة الشهيد سمير محمد إبراهيم الإبتدائية التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية ، مدرسة عزبة الفرعونية الإبتدائية الجديدة التابعة لإدارة أشمون التعليمية)، مؤكدا علي أن كل حملة مزودة بـ 3 أطباء و3 زائرات صحية تتولي هذه الاطقم الطبية تسجيل بيانات الطلاب و قياس الطول والوزن و إجراء التحاليل الطبية اللازمة للطلاب .