كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - جامعة المنيا ضمن أفضل 500 بالعالم فى العلوم الصيدلية

أعلن تصنيف شنغهاى الصينى للجامعات تصنيف الموضوعات لعام 2018 عن إدراج جامعة المنيا بهذا التصنيف الدولى الشهير لأول مرة ضمن أفضل 500 جامعة فى مجال العلوم الصيدلية وقد احتلت المدى 401 على مستوى أفضل جامعات العالم فى هذا التخصص.

و صرح الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا أن هذا الانجاز الغير مسبوق بجامعة المنيا يأتى تكليلاًً لجهود الجامعة واهتمامها بالتصنيف الدولى لها من خلال دعم البحث العلمى وتكريم الباحثين المتميزين واتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات التى تدعم تحسين تصنيف الجامعة دوليًا، مشيراً بان الجامعة بصدد عقد ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى لرؤساء تحرير المجلات العلمية بالجامعة لتأهيل هذه المجلات لاستيفاء معايير التصنيف العالمية وأن تصبح مفهرسة دوليًا.

هذا وقد أشاد رئيس الجامعة بهذا الانجاز وبالجهد المبذول من العديد من الاساتذة والباحثين بالجامعة وخاصةً فى مجال العلوم الصيدلية والذى يعد مؤشراً لتطور العملية البحثية والتعليمية بالجامعة، مضيفاً بأن الجامعة ستستمر فى دعم البحث العلمى المتميز لتعزيز اضافة مزيد من التخصصات لهذا التصنيف الدولى.