كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - مستقبل وطن ينظم قافلة بيطرية للكشف على المواشى بالوادى الجديد

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، قافلة بيطرية للكشف على المواشى فى مركز باريس التابع للمحافظة وذلك بالمجان.

وقال الحزب فى بيان له، إن القافلة البيطرية تمكنت من توقيع الكشف على حوالى 500 رأس ماشية وتقديم الأمصال اللازمة لهم بالمجان، ويأتى ذلك فى إطار مساندة المزارعين بمحافظة الوادى الجديد.

وعلى جانب آخر أعلن أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا عن تنظيم مجموعات تقوية لطلاب الشهادة الإعدادية فى إطار مساندة أهالى المحافظ والتخفيف عنهم فى تحمل أعباء الدروس الخصوصية لذويهم وذلك بمدينة أبو قرقاص.

وفى نفس الإطار نظمت أمانة الحزب بمحافظة بنى سويف حملة للتبرع بالدم بمركز الفشن بمشاركة بعض شباب وفتيات الحزب.