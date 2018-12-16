كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات لاتجاره فى الحشيش بالهرم

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد نصر سيد، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمنطقة الهرم بالجيزة.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين علاء الدين مرعى، وأشرف الهوارى وأحمد ذكى المنوفى.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 49983 لسنة 2018 جنايات الهرم، المتهم فيها مصطفى حسن، 34 سنة عاطل، لأنه في يوم 1 سبتمبر بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح به قانونا.

وتعود تفاصيل القضية عند تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم فى الجناية رقم 57716 لسنة 2017، وضبطه وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها 10 قطع لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة ذلك الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.