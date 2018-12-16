كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين فى الانضمام لجماعة إرهابية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عائشة الشاطر و5 آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى.

المتهمون هم هدى عبدالمنعم، ومحمد ابو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.