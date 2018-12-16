كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - بعد 45 دقيقة.. رجال إنقاذ ينجحون في إزالة خاتم علق بإصبع مراهق

أنقذ رجال الطوارئ بالصين مراهقًا عمره 15 عاما علق خاتما في إصبعه، وعجز عن تحريره، في مدينة نشان بمقاطعة يونان جنوب غرب الصين.

وظهر اثنان من رجال الإنقاذ، في مقطع فيديو، يستخدمان طريقة تعتمد على لف خيطًا حول الإصبع وتمريره بشكل ما من أسفل الخاتم لزحزحته نحو الخارج تدريجيا، وبعد 45 دقيقة نجحا في تحرير إصبع الصبي الذي بدا متورمًا بشدة.

وتعد طريقة الخيط من الطرق الفعالة لإزالة الخواتم العالقة، ولاستخدامه بطريقة صحيحة يجب إدخال طرف الخيط بين الخاتم والإصبع من الخارج للداخل، بحيث يمكن لف الخيط على الجزء الخارجي من الإصبع.

بعد إدخال الخيط ولفه على الإصبع يتم مسك الطرف الداخلي من الخيط، والبدء بتحريكه عكس حركة اللف مع تحريك الخاتم للخارج برفق.

وهذه هي خطوات استخدام طريقة الخيط:

أولا: لا تضغط على إصبعك لنزع الخاتم، ضع يدكِ في المياه الباردة لمدّة 5 دقائق لتخفيف الورم، ومن ثمّ اسحب الخاتم بهدوء.

ثانيًا: استخدم كريم لترطيب يديكِ فيساعد على انزلاق الخاتم من إصبعك، كما يمكنكِ اعتماد الزيت، الزبدة، الصابون والفازلين، فتكون هذه الخيارات المناسبة لتدليك الإصبع، وسحب الخاتم من دون إيذاء المفصل.

ثالثًا: ارفع يديك بمستوى كتفيك ووجّه أصابعك باتجاه الأعلى لتخفيف الدورة الدمويّة لمدة 5 دقائق.

رابعًا: مرر طرف خيط تنظيف الأسنان تحت الخاتم، ويمكن الاستعانة بإبرة لتسهيل المهمة، ثم لف ما تبقى منه حول إصبعك وصولًا إلى المفصل.

وفى النهاية ابدأ بفك الخيط تدريجيًا من الأسفل نحو الأعلى، وستلاحظ أن خاتمك يتحرك صعودًا، وإذا لم تنجح محاولتك من المرة الأولى، أعد الكرة دون أن تفقد الأمل.