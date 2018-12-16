بالصور- أجمل لحظات العائلة الملكية البريطانية في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يهتم بعض الأشخاص بأخبار العائلة الملكية البريطانية سواء كانت حفلات الزفاف الفخمة التي تدهش معظم الأشخاص، أو السير على خطى الأميرات من خلال اتباع النظام الغذائي الخاص بهم، أو تقليد أسلوب لبسهم وحياتهم الذي دائمًا ما يظهرون به.

وشهدت العائلة الملكية هذا العام، كثير من الاحتفالات والمواقف المفرحة، مثل زوج الأمير هاري من الممثلة الأمريكية دوقة سكاسكس ميجان ماركل، واستقبال الأمير ويليام لطفلهم الثالث من زوجته كيت ميدلتون، وظهور الجدة الملكة إليزابيث على أكمل وجه، وبصحة جيدة.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز اللقطات التي عاشتها العائلة الملكية لعام 2018 في الصفحات التالية: