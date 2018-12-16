بوسي بإطلالة خضراء جريئة.. وخبير موضة ينتقدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

نشرة المطربة بوسي على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، إطلالة جديدة لها، إذ جاء الفستان كات باللون الأخضر اللامع بستايل الميريماد الذي يبرز رشاقة الجسم، مع وضع حزام من الستان رفيع على منطقة الخصر، مفتوح من عند الساق من الأمام.

ونسقت معه حزاء باللون الأسود من القماشة المخملية، الرائجة لشتاء هذا العام، وإكسسوارات مرصعة بأحجار من نفس لون التصميم.

"المكياج سئ جدًا"، هكذا علق خبير الموضة والأزياء محمد كمال، لـ"الخليج 365"، عن الإطلالة، وقال: إن المكياج غير ملائم للتصميم، ويوجد خطأ كان يجب الاهتمام به وهو لون الوجه غير المتناسب مع لون الجسم، خاصة عند ارتداء فستان مفتوح، فكان من الأفضل الاعتماد على لون الوجه الطبيعي، أو وضع بودر متشابهة للون الوجه والجسم.

أما عن تصفيفة الشعر فعلق كمال قائلا: إن التصفيفة عملت على تطويل وجهها أكثر من اللازم، فكان من الأفضل أن تتركه انسيابيا أو مموج ليعطي مظهرا للإطلالة.

واختيارها للإكسسوارات جاء مناسب لطبيعة التصميم.

وعن الفستان، أضاف كمال أن اللون والخامة مناسبين لها للغاية، كما أن اللون والقماشة اللامعة من موضة فساتين سهرة هذا العام، واختيارها لوضع حزام عند منطقة الخضر جاء مناسبًا لإخفاء منطقة البطن.