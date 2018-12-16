بالصور| شبيهة محمد رمضان لـ"هن": "أتمنى أقابله.. وقالولي اعملي DNA"

رسائل من مجهولين، استقبلتها فتاة عشرينية عبر حسابها بـ"فيس بوك" مطلع العام الجاري، تلمح إلى تشابه ملامحها مع الفنان محمد رمضان، لم تكترث بها أو بأصحابها، لكن تكرارها من أشخاص عدة، دفعها لنشر صورتها على أحد مجموعات الفتيات: "هو أنا شبه رمضان بجد؟!".

تعليقات تنوعت بين السخرية والاندهاش والتساؤلات حول وجود صلة قرابة تجمعهما معًا، استمرت في الوصول إلى نهال عاطف، التي تعمل موظفة نظم معلومات بإحدى المدارس، خلال الـ8 ساعات الماضية، وهو ما لم تتوقع حدوثه، وتوضح لـ"الوطن": "اتفاجئت من انتشار الصورة والتفاعل الكبير عليها لحد دلوقتي، في ناس فكرانا إخوات وناس قالتلي اعملي تحليل DNA يمكن تطلعي قريبته".

وسرعان ما شكك البعض في فبركة الصورة أو استخدام "نهال" لخدع تجميلية من أجل إثبات الشبه بينهما سعيًا للشهرة، لكنها ردت عليهم بصورة أخرى لها دون مكياج، وهو ما أثبت صحة حديثها، لترد عليهم عبر الجروب ذاته، قائلة: "أنا أهو من غير ميك أب علشان في ناس بتقول إني عملت ميك أب علشان أوصل للفنان".

شعور راود الفتاة، البالغة من العمر 25 عامًا، من قبل بتشابه ملامحها مع نجمها المفضل محمد رمضان، لكنها تجاهلته، لتتيقن فيما بعد من التشابه بينهما بعد تأكيد الآلاف لها عبر "فيس بوك": "حسيت بالشبه مرة قبل كده، وبابا قالي مرة كمان بس اتخضيت من ردود الفعل اللي جاتلي بعد البوست".

وأعربت نهال عن رغبتها في مقابلة محمد رمضان قريبا، كما ظهر العديد من الفنانين مع أشباههم سابقًا، نافية ما قاله البعض عن محاولتها لجذب الانتباه لاقتحام مجال التمثيل، قائلة: "أمنية حياتي أقابل رمضان لأني بحبه وبتعجبني نوعية الأكشن بتاعه ودخلتله كذا فيلم، لكن التمثيل مش في دماغي لأن أصلا أهلي مش هيوافقوا".

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