تنبؤات عالم فلك لـ2019: أمطار غزيرة في مصر.. وثورات جياع تضرب بعض الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رشا المنيرى:

نودِّع سنة ونستقبل أخرى باحتفالات آملين في عام جديد مليء بالسعادة والخير والنجاح، ويسعى البعض دائما للتعرف على ملامح العام المقبل من خلال علماء الفلك. ويبقى الله خير العارفين.

الدكتور رأفت رئيف، خبير الفلك والطاقة أكد لـ"الخليج 365"، أن 2019 مختلف يحمل تغيرات كثيرة بجميع دول العالم، واصفا إياه بـ"عام الجليد".

وأضاف "رئيف"، أنه في 2019 يدخل كوكب الأرض عصرًا جليديًا قد يمتد لعشر سنوات أو أكثر بسبب انخفاض هبوط الشمس العظيم، ويتقلص غلاف الشمس على غلاف الأرض لحوالي 1000 قدم، ما ينتج عنه ثلوج وتجمد على دول شمال أوروبا وكندا ونصف أمريكا الشمالية واليابان والصين، وفيضانات وأمطار غزيرة بالدول العربية، على حد قوله.

كما يؤثر الشتاء بالسلب على زراعات "القمح والذرة"، ما يسبب ثورات جياع في بعض الدول، وسترتفع أسعار المواد الغذائية، لذا على المواطنين الاستعداد لشتاء 2019 بتخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة، وفقا لما قاله خبير الأبراج.

وأكد "رئيف" أن شتاء 2019 يحمل أمطارًا غزيرة على محافظات مصر عامة، والإسكندرية والقاهرة خاصة، لافتا إلى أن مدينة الثغر معرضة لحدوث سيول هذا العام، لذا على الحكومة الاستعداد الجيد بتوسيع شبكات الصرف الصحي، وإنشاء مصافي مياه في الشوارع.