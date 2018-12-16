إطلالات لارا إسكندر هل تدخل قائمة الأكثر جرأة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:38 مساءً - اشتهرت نجمة ستار أكاديمي المصرية لارا إسكندر بالطابع الغربي منذ ظهورها على الساحة الفنية، وينعكس هذا الأمر بشكل كبير على خياراتها لإطلالاتها المختلفة.

هذا العام كان حافلًا بالكثير من المناسبات التي أطلت علينا بها بـ فساتين مختلفة وجذابة، وبعضها كان جريئًا مستوحى من الأجواء الغربية، إليك التفاصيل.