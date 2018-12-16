إطلالات لارا إسكندر هل تدخل قائمة الأكثر جرأة؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:38 مساءً - اشتهرت نجمة ستار أكاديمي المصرية لارا إسكندر بالطابع الغربي منذ ظهورها على الساحة الفنية، وينعكس هذا الأمر بشكل كبير على خياراتها لإطلالاتها المختلفة.
هذا العام كان حافلًا بالكثير من المناسبات التي أطلت علينا بها بـ فساتين مختلفة وجذابة، وبعضها كان جريئًا مستوحى من الأجواء الغربية، إليك التفاصيل.
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لارا إسكندر بفستان مفتوح من ناحية الصدر من ساندرا منصور Sandra Mansour
في أجدد إطلالة لها، حضرت لارا إسكندر إحدى الحفلات في دبي وهي ترتدي فستان ميتاليك براقًا ملونًا، بفتحة كبيرة من ناحية الصدر، نسقت معه سلسلة فخمة، وكلتش أسود فيلفت يزينه إكسسوار فضي، وتعتبر هذه التصاميم من الفساتين نصف المنفوشة من بعد منطقة الصدر المفضلة لديها، فقد لاحظناها بأكثر من فستان يحمل نفس القصَة.
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لارا بفستان قصير من إيلي صعب Elie Saab
تميل لارا إلى اختيار أزياء المصممين اللبنانيين بشكل عام، لهذا نجدها في كثير من الأحيان بإطلالات تحمل توقيعهم، كـ الفستان الكحلي البراق مع الأكمام الطويلة أو الفستان البليزر الطويل مع فتحة الصدر والساقين من توقيع إيلي صعب Elie Saab.
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لارا بفستان مطرز شفاف من زهير مراد Zuhair Murad
لفتنا خيار لارا للـ فستان الأسود المطرز بالخرز بالكامل من زهير مراد، بفتحة صدر كبيرة ارتدت معه سلسلة طويلة، ضيق من ناحية الخصر ومنفوش قليلًا، لم ترتد معه أي ألوان أخرى لتبدو ناعمة وراقية كنجمات الغرب.
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لارا بإطلالة شتوية غريبة
في إحدى جلسات التصوير، ارتدت لارا جاكيت جلد لامعًا باللون النحاسي، لم ترتد معه سوى توب، وبوت الكاحل بدرجة فضية، بينما اعتمدت على الإكسسوارات الذهبية لحزام الخصر ليزين اللوك، وكذلك أقراط الأذن كبيرة الحجم، لكي لا تبدو إطلالتها منطفئة.
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