لاخفاء عيوب الجسم : موضة فساتين سهرة باللون الذهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:38 مساءً - رقي اللون الذهبي للمناسبات والحفلات لا مثيل له , اذ أنه يساعد أيضاً على اخفاء عيوب الجسم ومنحك إطلالة مميزة.

اقتربت إحتفالات رأس السنة وحتمًا ستبحثين عن فستان سهرة يرافقك في مناسبات وسهرات هذا الموسم، وليس هناك أجمل من فستان براق باللون الذهبي يعكس ذوقك الجريء والفريد.

- يبدو أن صيحات هذا العام ستخدم في المقام الأول قصيرات القامة لاسيما بتوفر عدد من الفساتين القصيرة لدى إيلي صعب Elie Saab وتاداشي شوجي Tadashi Shoji وذلك الأخير قدم أيضًا فستاناً أنيقاً بشق طويل على الجانب وياقة حرف V سيزيد من طولك.





- أستحوذت الفساتين المصممة بأكتاف بارزة على مجموعات أعرق الدور العالمية، فشاهدناها على منصات Guo Pei وزهير مراد Zuhair Murad، ستايل أنيق يعيدنا إلى أناقة الثمانينيات، أعتمديه لتزيدي من عرض كتفيكِ.

- أبتعدي عن الفساتين محددة الخصر من تمبرلي لندن Temperley London وفالنتينو Valentino اذا كنتِ قصيرة القامة، فهذه الموديلات تناسب ممشوقات القامة والجئي إلى القطع الـ A Line أو التي تأتي بقصة مستقيمة مثل فستان اللبناني طوني ورد Tony Ward.









- لإخفاء ترهلات الخصر أستعيني بالفستان المطوي Wrap dress من توقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji، أما اذا كنت تبحثين عن موديل يخفي القسم السفلي الممتلئ من قوامك فنرشح لكِ الفستان المنفوش من فالنتينو Valentino.

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