إطلالات جنيفر لوبيز في 2018 تثير ضجة كبيرة وآخرها ستصدمكِ!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:38 مساءً - جنيفر لوبيز Jennifer Lopez تُعتبر من دون أيّ شك، واحدة من أشهر النجمات في العام ومن أكثرهنّ جمالًا، كما تُصنّف من ضمن أيقونات الموضة في القرن الحالي، وكل ذلك بسبب تألقها الدائم وقدرتها على الحفاظ على سوية معيّنة من النجاح، منذ دخولها عالم الأضواء إلى اليوم، وعام 2018 كان حافلًا بالنسبة لها، وقد شاهدناها على مدار السنة في اطلالات مميزة مثل العادة، بدت عصرية وجذابة. وأحدث اطلالاتها التي اختارتها يوم أمس كانت الأبرز، وقد أثارت بها ضجة إعلامية كبيرة، وإليكِ بعض التفاصيل.



جنيفر لوبيز في فستان من الكشكش الفوشيا:



اختارت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez مساء أمس في لوس أنجلوس، في الحفل الخاص بالترويج لفيلمها الجديد، فستانًا مميزًا خطفت به الأنظار، اختارته من دار “جيامباتيستا فالي” Giambattista Valli باللون الفوشيا، ومزينًا بالكشكش، قصيرًا من الأمام وطويلًا من الخلف، مع شاحط يمتد على الأرض. وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ، وشنطة يد صغيرة باللون الفضي.





جنيفر لوبيز في فستان أسود قصير من فالنتينو:



وقبل ذلك بأيام قليلة، كنا قد شاهدنا جنيفر لوبيز Jennifer Lopez وقد اختارت فستانًا قصيرًا من الدانتيل الأسود من “فالنتينو” Valentino، بقصة ناعمة مع ياقة باللون الأبيض. وقد نسقت معه جزمة سوداء بكعب عالٍ وصل طول ساقها أعلى حد الركبة. وزينت الاطلالة بمجموهرات ماسية لافتة.







فستان ميدي بنقشة النمر خيار جنيفر لوبيز:



في إحدى المناسبات وعلى السجادة الحمراء شاهدنا جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في اطلالة مميزة تعكس أسلوبها في الموضة بشكل واضح، حيث اختارت فستان ميدي بنقشة جلد النمر بياقة عالية، وأكمام طويلة، وأكتاف بارزة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الدانتيل الأسود، وحقيبة سهرة صغيرة.





فستان فاخر من زهير مراد تألقت به جنيفر لوبيز:



إحدى أجمل اطلالات جنيفر لوبيز Jennifer Lopez لهذا العام، كانت في فستان من الأورغانزا المطرزة بالخيوط الذهبية، اختارته من “زهير مراد” Zuhair Murad بتصميم لافت وفاخر، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وشنطة يد باللون الذهبي أيضًا، وبعض المجوهرات الماسية الناعمة.



جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في اطلالات لافتة ومميزة في عام 2018، شاهديها بالصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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