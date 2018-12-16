الحذاء الأبيض موضة الموسم..نسقيه بأسلوب النجمات العصري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:38 مساءً - الأحذية البيضاء كانت إحدى أبرز صيحات الموضة التي تابعناها هذا الموسم على الاكسسوارات، وقد تنوعت بين الأحذية الرياضية، والأحذية الرسمية ذات الكعب العالي، وأحذية الكاحل والجزمات أيضًا، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات والعالميات، وقد اعتمدن هذه الموضة مع مختلف اطلالاتهنّ الرسمية والكاجوال، حيث أضافت لمسات عصرية ولافتة على التنسيقات التي اخترنَها، وإليكِ بعض الأمثلة في حال رغبتِ أن تستوحي اطلالات مع الحذاء الأبيض.



النجمات العربيات يعتمدن الحذاء الأبيض مع اطلالاتهنّ المختلفة:



شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات، وقد اعتمدنَ موضة الحذاء الأبيض مع مختلف اطلالاتهنّ، الرسمية منها والكاجوال، مثل ياسمين صبري التي اختارت حذاءً أبيض رسميًّا مع فستان ميدي من الدانتيل، ومايا دياب التي نسقته مع لوك أنيق في الجينز، ومريم سعيد التي اختارت جزمة باللون الأبيض مع التنورة الميدي، ودرة زروق التي اعتمدت الحذاء الأبيض مع فستان قصير من الترتر، وريم سعيدي التي نسقت جزمة بيضاء مع فستان ناعم من فندي Fendi.





النجمات العالميات ينسقن اطلالات لافتة مع الحذاء الأبيض:



شاهدنا بالمقابل عددًا من النجمات العالميات وقد اخترن الأحذية البيضاء مع مختلف اطلالاتهنّ، مثل جيجي حديد Gigi Hadid التي اختارته مع الجينز، وبيلا حديد Bella Hadid التي نسقت الجزمة البيضاء مع فستان قصير من الجلد، وكيندل جينر Kendall Jenner التي اعتمدت "لوك" عصريًّا، وأكملته بحذاء باللون الأبيض. وكذلك تشارليز ثيرون Charlize Theron التي اختارت الحذاء الأبيض مع اطلالة لافتة من “ديور” Dior.





الأحذية البيضاء إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، شاهدي كيف اعتمدتها النجمات العربيات والعالميات واستوحي منهنّ أفكارًا لاطلالاتِك.

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