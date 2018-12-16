الرموش المستعارة.. كيف تختارين الأنسب منها لعينيك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:38 مساءً - لا غنىً عن الرموش المستعارة لمكياج عيون ساحر ولافت، إذْ بات من الرائج الاستعانة بالرموش الاصطناعيّة لأوقات النهار كما في المساء. مع تعدّد أنواع وطول الرموش الاصطناعيّة، إليكِ ما تحتاجينه من معلومات، كي تتمكّني من اختيار الأنسب منها لشكل عينيكِ بنجاح:

أنواع الرموش الاصطناعيّة

رموش الألياف الصناعيّة:

يتمّ تصنيعها من الألياف الصناعيّة، وهي نوعان، الرموش الاصطناعيّة الكاملة التي تتميّز بسماكتها، مظهرها البلاستيكيّ اللّامع ووزنها الثقيل على الجفون، والرموش الاصطناعيّة الحريريّة التي تعدّ أقلّ سمكاً، أكثر ليونةً وأخف وزناً من الرموش الاصطناعيّة الكاملة، كما أنّها تدوم أكثر ويمكن استخدامها لمرّاتٍ عدّة.

رموش الألياف الحيوانيّة:

يتمّ استخراجها من حيوان المنك، أي ثعلب الماء Mink للحصول على فروه واستخدامه في صناعة هذه الرموش، وهو النوع الأفضل على الإطلاق من حيث مظهره الطبيعيّ، كما أنّه الأعلى سعراً. ينصح باستخدامه دوماً في تركيب الرموش الطويلة الأمد.

الرموش المستعارة المناسبة لشكل عينيكِ

العيون اللوزيّة:

لهذا الشكل من العيون تناسبه جميع أشكال الرموش المستعارة وطولها المختلف. وللمحافظة على جمالها وشكلها البيضاويّ، ينصح باللّجوء إلى الرموش ذات الشعيرات المنفصلة والمتفاوتة في الطول.

العيون المستديرة:

تسعى صاحبات العيون المستديرة إلى منحها مدى جانبيّاً، لذا يفضّل الاستعانة بالرموش الكثيفة التي تتركّز فوق بؤبؤ العين، على أن تكون طويلة ورقيقة من الخارج.

العيون المبطّنة:

تبدو هذه العيون أقلّ وسعاً بسبب اقتراب جلد الحاجبين من الجفون العلويّة، لهذا يفضّل اعتماد الرموش القصيرة والطويلة في آنٍ واحد، على أن يتمّ ‏التركيز على المنطقة الواقعة فوق البؤبؤ تماماً لتظهر فتحة العين بشكل أوسع.‏

العيون الناعسة:

تتميّز هذه العيون بزاويتها الخارجيّة المائلة للأسفل، فتساعد الرموش الاصطناعيّة القصيرة من الداخل والطويلة من الخارج على رفع العينين أكثر باتّجاه الأعلى.

العيون المتقاربة والمتباعدة:

بعيداً عن شكل العينين، هناك علامة أخرى تميّزها، وهي المسافة الفاصلة ما بينهما، ويمكنكِ قياسها باتّباع الخطوات الآتية:

- انظري إلى المرآة واستعملي قلماً أو فرشاة مكياج. ضعيها ما بين الزاوية الداخليّة لعينكِ وحافتها الخارجيّة، ما يمكّنكِ من قياس طول عينكِ.

- إنْ كانت المسافة التي قستِها متساوية أو أكبر من المسافة بين عينيكِ، فعيناكِ إذاً متقاربتان وتحتاجين إلى رموش أطول عند مستوى الزوايا الخارجيّة لتعطي مظهراً متباعداً.

- أمّا إنْ كانت هذه المسافة أصغر من المسافة بين عينيكِ، فعيناكِ متباعدتان وتحتاجين إلى التركيز على وسط الرموش لتقرّبي المسافة بينهما.

لصاحبات الرموش القصيرة

إذا كنتِ من صاحبات الرموش الضعيفة، القصيرة وغير الكثيفة، فيفضّل أن تلجئي إلى الرموش الاصطناعيّة المنفردة والخفيفة، وإلّا ستواجهين تساقط الوصلات سريعاً، كونها تفتقر إلى وجود قاعدة ثابتة وقويّة.

متى يتمّ تركيب الرموش الاصطناعيّة السفليّة؟

لا تستخدم هذه الرموش إلّا في المناسبات الليليّة.

هل يمكن الاستغناء عن الرموش الاصطناعيّة؟

بالطبع، إذْ يمكن تطبيق الماسكارا عدّة مرّات على الرموش، للحصول على كثافة وطول شبيهين بما تقدّمه الرموش الاصطناعيّة، وبذلك ستحافظين على صحّة رموشكِ الطبيعيّة.