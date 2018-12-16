وصفات طبيعية من زيت جوز الهند لبشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:38 مساءً - يتميز زيت جوز الهند بالكثير من الخصائص المفيدة لصحة البشرة.

ويتم استخراجه من ثمرة جوز الهند الطبيعية والمعروفة بأهميتها لـ نضارة وصحة الجسم، لهذا فالزيت المستخلص منها يتميز بالعديد من الخصائص، حيث يعمل زيت جوز الهند على توحيد لون البشرة والوقاية من بقع الشمس، كما يقلل ظهور حب الشباب، وكأي زيت طبيعي، يعمل على ترطيب وتنعيم الوجه. كيف تستخدمين زيت جوز الهند بـ الوصفات الطبيعية؟

ماسك زيت جوز الهند والعسل وزبدة الشيا

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة عسل - ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة سكر بني

اخلطي المكونات مع بعضها، وافركيها على بشرتك بلطف، ولكن إن كانت جافة، اتركي الخليط على بشرتك بالبداية لعدة دقائق، ثم ابدئي بالفرك.

اشطفي وجهك بعد مرور 10 دقائق.

كرري الماسك مرة كل أسبوعين أو 10 أيام لـ ترطيب بشرتك وتقشيرها.

ماسك زيت جوز الهند مع الموز والشوفان

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة حليب

اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة على بشرتك.

اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر.

حاولي تجربة الماسك مرة أسبوعيا لـ تغذية بشرتك بزيت جوز الهند مع الشوفان والحليب، إذ يحتوي الماسك على البروتينات والمعادن، كما يضيف لمسة ناعمة على بشرتك.

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