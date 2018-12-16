أجمل تسريحات الشعر السهلة على طريقة النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:38 مساءً - غالبية السيدات، يجدنَ أنفسهنَّ أسيرات تسريحة شعر واحدة طوال أيّام السنة، ما قد يسبّب شعورًا بالملل لدى البعض منهنّ.
بحثًا عن التجديد، يلجأ بعض السيدات إلى صبغات الشعر بألوان مختلفة. قد تكون هذه الطريقة الأسهل لضمان مظهر متجدد. إنّما هل فكرتِ في أنّ تسريحة شعركِ التي لا تتبدّل، قد تكون هي سبب الملل في مظهرِك؟ إذ عند النظر في المرآة، يبدو شكلكِ نفسه كلّ يوم.
في هذا التقرير، نعرض لكِ عددًا من تسريحات الشعر السهلة وغير المتكلّفة، التي أطلّت بها نجمات عالميات خلال العام 2018 على أبرز السجادات الحمراء والأحداث المرموقة.
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المجموعة الأولى:
الكعكة الفوضويّة:
هذه التسريحة التي كانت تُعتبَر تسريحة المراهقات بامتياز، صارت من آخر صيحات موضة الشعر لعام 2018. كلّ نجمة أطلّت بحلّة مختلفة من تسريحة الكعكة. سابقًا كانت الكعكة الأنيقة، محصورة بالكعكة المشدودة جيّدًا وأحيانًا مع الغرّة الأماميّة. أمّا اليوم فانقلبت القاعدة. نجمات شابّات مثل كندل جينر، وهايلي بالدوين وجاسمين ساندرز، أثبتنَ أنّ الكعكة المبعثَرة هي الصيحة الأجمل ضمن تسريحات الشعر السهلة، والأنيقة. يكفي ترك بعض الخصلات الجانبيّة تنسدل إلى الجهتَيْن للحصول على لمسة شخصية.
تسريحة الـ"بوب" القصيرة:
تسريحة البوب التي تذكّر بتسعينيات القرن الفائت، عادت إلى الواجهة. على الشعر أن يكون أملسَ إلى درجة وكأنّ المكواة قد مرّت عليه. بعد ذلك، يُترَك الخيار لكِ للانتقاء بين التسريحة المنسدلة إلى جانب واحد، أو بالتساوي بين الجانبَيْن للحصول على ما يُشبه حرف "A". حرصًا على ثبات الشعر وعدم تجعّده، ننصحكِ بعد جعله أملس، بإضافة القليل من قطرت زيت مرطّب على أن يكون غير مرئي.
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المجموعة الثانية:
التموجات الريترو:
خلال هذا العام، اختارت العديد من نجمات الصف الأول مثل، ليدي غاغا، وكايت بلانشيت، وليلي كولينز الحصول على مظهر "ريترو"، عبر إضافة القليل من التموجات إلى خصلات الشعر المصفّف. أما أسلوب التموجات بحد ذاته، كفيل بصنع كل الفرق. فهناك أسلوب يذكّر بحقبة تسعينيات القرن الفائت، وآخر يمنح مظهرًا من وحي الخمسينيات، أو الستينيات.
اكسسوارات الشعر:
في المناسبات الرسمية، تُعتبَر اكسسوارات الشعر الحيلة الأبرز والأهم لضمان تسريحة متميزة. من الدبابيس المعدنية، إلى التيجان الناعمة، وصولًا إلى الأسلاك المعدنية المتموجة. الخيارات لا تُحصى، والنماذج التي تطلّ بها النجمات تمنحكِ أفكارًا سهلة التطبيق وأنيقة. من جانيل موناي، إلى إيما ستون، ويارا شاهيدي، السلسلة طويلة ومتنوعة.
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