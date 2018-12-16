أجمل تسريحات الشعر السهلة على طريقة النجمات

المجموعة الأولى:

الكعكة الفوضويّة:

هذه التسريحة التي كانت تُعتبَر تسريحة المراهقات بامتياز، صارت من آخر صيحات موضة الشعر لعام 2018. كلّ نجمة أطلّت بحلّة مختلفة من تسريحة الكعكة. سابقًا كانت الكعكة الأنيقة، محصورة بالكعكة المشدودة جيّدًا وأحيانًا مع الغرّة الأماميّة. أمّا اليوم فانقلبت القاعدة. نجمات شابّات مثل كندل جينر، وهايلي بالدوين وجاسمين ساندرز، أثبتنَ أنّ الكعكة المبعثَرة هي الصيحة الأجمل ضمن تسريحات الشعر السهلة، والأنيقة. يكفي ترك بعض الخصلات الجانبيّة تنسدل إلى الجهتَيْن للحصول على لمسة شخصية.

تسريحة الـ"بوب" القصيرة:

تسريحة البوب التي تذكّر بتسعينيات القرن الفائت، عادت إلى الواجهة. على الشعر أن يكون أملسَ إلى درجة وكأنّ المكواة قد مرّت عليه. بعد ذلك، يُترَك الخيار لكِ للانتقاء بين التسريحة المنسدلة إلى جانب واحد، أو بالتساوي بين الجانبَيْن للحصول على ما يُشبه حرف "A". حرصًا على ثبات الشعر وعدم تجعّده، ننصحكِ بعد جعله أملس، بإضافة القليل من قطرت زيت مرطّب على أن يكون غير مرئي.