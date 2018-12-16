كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - المصريون يرحبون بالرئيس السيسي في النمسا

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستقباله والتعبير عن حبهم ودعمهم للرئيس، رافعين الإعلام المصرية.

وقال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إنه شارك في تلك التظاهرات العديد من أبناء الجالية لاستقبال الرئيس رغم برودة الأجواء، حيث تصل درجة الحرارة إلى 4 تحت الصفر، مؤكدا أن ذلك لم يمنع أبناء الجالية على التظاهر لحبهم، ودعمهم للقادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي.

وأضاف العبيدي أن المظاهرات جمعت السيدات المصريات وأبناء الجيل الثاني والثالث والذي ولد وتربى في النمسا، مؤكدا أن دعم الجيل للرئيس يدل على قيام الأسر المصرية في النمسا بغرس روح الانتماء بين الشباب.

وأكد العبيدي أن تظاهر الجالية المصرية في النمسا يثبت للشعوب الأوروبية والشعب النمساوي، أن أبناء مصر في الخارج والداخل يدعمون الرئيس والذي يسعى إلى النهوض بمصر ورفعة مكانتها.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية لمدة ٤ أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، وتأتي مشاركة الرئيس في المنتدى، تلبيةً لدعوة المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي.