كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - البرتغالي بيبي يفسخ تعاقده مع بشكتاش التركي

البرتغالي بيبي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إن المدافع البرتغالي بيبي لاعب بشكتاش التركي، قد توصل إلى اتفاق مع الفريق بشأن فسخ تعاقده.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيبي وبشكتاش توصلا إلى اتفاق لفسخ العقد بسبب مرور النادي التركي بقضايا اقتصادية ولم يتمكن من دفع رواتب الكثير من لاعبيه.

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه لم يصدر إعلان رسمي بعد، لكن اللاعب البرتغالي قد قرر فسخ عقده، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقده في يونيو، ليصبح حر التوقيع لأي نادٍ آخر.

يذكر أن بيبي شارك هذا الموسم في 17 مباراة، مسجلاً 5 أهداف، بواقع 3 أهداف في الدوري وهدفان في الدوري الأوروبي.

ومنذ رحيله إلى النادي التركي في 2017، شارك البرتغالي في إجمالي 52 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرين.