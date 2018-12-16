كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - الاتحاد السكندري يؤجل الحديث عن ملف الراحلين

الاتحاد السكندري

رفض حلمي طولان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، الحديث عن ملف الراحلين، أو تحديد الأسماء التي سيوجه الشكر لها في يناير المقبل.

وأكد "طولان" "، أن "الحديث عن الراحلين في الوقت الحالي مؤجل بشكل مؤقت".

وطمأن «طولان» جماهير الاتحاد، بشأن ملف الميركاتو الشتوي، موضحًا أن الجميع داخل الكيان السكندري، يعمل من أجل استقدام صفقات تليق بطموحات النادي.