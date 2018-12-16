كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - أبو ريدة يسافر إلى الإمارات الخميس لحضور نهائي مونديال الأندية

أبو ريدة

يتوجه المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إلى الإمارات يوم الخميس المقبل لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها يوم 22 من نفس الشهر والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعاً مهما يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة ترتيبات استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا لاستضافة البطولة بعد سحبها من الكاميرون لأسباب أمنية.

ويشارك في أمم أفريقيا 2019 ، 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.