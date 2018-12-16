كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - نقاد السينما النسائية تعلن قائمتها لأفضل الأفلام عن المرأة فى 2018

أعلنت دائرة نقاد السينما النسائية، قائمتها لأفضل الأفلام عن المرأة عرضت خلال عام 2018، وقد كرمت القائمة النجمة الأمريكية "أوليفيا كولمان" كأفضل ممثلة كوميدية بالإضافة إلى "إيما ستون"و"راشيل ويز".

كما منحت دائرة نقاد السينما النسائية جائزة أفضل ممثلة شابة للممثلة الصاعدة "إليسا فيشر"- التي تبلغ من العمر 15 عاما - وذلك عن أدائها فى الفيلم العائلى "الصف الثامن".

وفازت النجمة "إلين بورستين" بجائزة الإنجاز مدى الحياة عن مشواره الفنى المتميز فى السينما الأمريكية، وفاز فيلم "الفهد الأسود" على جائزة أفضل فيلم حركة بطولة نسائية للمخرجة الأمريكية "مارييل هيلر" .