كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - بالأسماء - 25 لاعباً في قائمة ريال مدريد لمونديال الأندية

ريال مدريد

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق والتي تسافر إلى الإمارات للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس- كاسيا - كورتوا

خط الدفاع: دانيل كارفخال - فاييخو - سيرجيو راموس – رافاييل فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا- ريجيليون - خافي سانشيز

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فالفيردي - يورنتي - ماركو أسينسيو - إيسكو - سيبايوس

خط الهجوم: ماريانو دياز - كريم بنزيما – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور.

وسافر الملكي إلى الإمارات صباح اليوم، الأحد، استعدادًا لأول مباراة له يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي ريال مدريد مع بطل آسيا كاشيما أنتلرز يوم 16 ديسمبر الجاري.

وحقق ريال مدريد البطولة عامين على التوالي ليصبح أول فريق في التاريخ يحصد اللقب مرتين في 2016 و2017 كما يحتاج للفوز بالبطولة ليتجاوز برشلونة الذي حقق اللقب 3 مرات.

ريال مدريد حصد بطولة كأس العالم للأندية في 2014 و2016 و2017 بالتساوي مع برشلونة في عدد الألقاب كأكثر فريقين تتويجًا بها.