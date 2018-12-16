كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة

كشفت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية بالمحافظة.

واعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول، إذ تبدأ الامتحانات 27 ديسمبر وتستمر حتى 24 يناير المُقبل، مُكلفًا مُدير مديرية التربية والتعليم بتكثيف الاستعدادات على مستوى جميع الادارات التعليمية.

ووجه راشد، بالاهتمام بنظافة المدارس، والتأكد من كفاءة المقاعد، وإزالة أى معوقات تواجه الطلاب، لافتًا إلى مراعاة المناسبات الدينية للأخوة المسيحيين "عيد الميلاد المجيد".

من جهته، أضاف خالد حجازى، مُدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات الشهادة الإعدادية "عام – رياضى – مكفوفين – صم وضغاف السمع – مهنى" تبدأ من 17 حتى 24 يناير، والصف السادس الابتدائى يبدأ من 13 وحتى 16 يناير.

بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى من 13 وحتى 24 يناير، والصف الثانى الثانوى العام يبدأ من 27 ديسمبر وحتى 10 يناير، والصف الأول والثانى الثانوى الفنى يبدأ من 5 وحتى 24 يناير.

كما تنطلق امتحانات الصف الثانى والثالت الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد يومى 2 و3 يناير، والصف الرابع والخامس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد من 5 وحتى 12 يناير، والصف الرابع والخامس صم وضعاف السمع يومى 2 و3 يناير، والصف السادس والسابع الابتدائى صم من 5 وحتى 12 يناير، والثامن للصم وضعاف السمع من 13 وحتى 16 يناير.

أما امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين والمهنى يبدأ من 9 وحتى 15 يناير.