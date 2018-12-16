كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - غدًا.. انطلاق النسخة الرابعة من "مصر تستطيع.. بالتعليم"

تنطلق غدًا، الإثنين، بمدينة الغردقة فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمرات مصر تستطيع التى تنظمها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويأتى مؤتمر هذا العام تحت شعار "مصر تستطيع.. بالتعليم"، ويستمر على مدار يومين.

وبدأ العلماء المشاركون فى المؤتمر فى التوافد على مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كما توجهت وزيرة الهجرة أمس السبت إلى مقر انعقاد المؤتمر، وذلك استعدادا لانطلاقه.

ويهدف المؤتمر الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية فى الدولة، إلى بحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية، من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج، ودعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى والجامعى وكذلك التعليم الفنى لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، والاستعانة بالعقول والخبراء المصريين بالخارج لبحث إمكانية تطبيق أفكارهم وتجاربهم فى خطة التنمية وتطوير التعليم، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهنى وكذلك آليات النشر العلمى ودور خبرائنا بالخارج فى دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليا.

ويشارك فى المؤتمر 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية فى مجالات التعليم المختلفة، كما يتضمن المؤتمر 6 جلسات متنوعة تتناول عددا من المحاور المهمة للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصرى من أدوات يكون لها الفضل فى عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة المهمة، وسبل جعل الطالب المصرى مشاركا فاعلا فى التعلم، كما يشارك بالمؤتمر أيضًا عدد من الجهات الحكومية والجهات المعنية بالتعليم كالجامعات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المؤتمر يأتى تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019 "عام التعليم"، كما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصرى 2030 التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، لتخلق من خلاله وزارة الهجرة منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة فى مجال التعليم والبحث العلمى والتعليم الفنى لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير التعليم، وهو ما يجمع أجهزة الحكومة المصرية والجهات المعنية بذات الشأن لتعمل معا لبحث الارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية.