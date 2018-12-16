كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - محمد رجب يرد على انتقادات تلقيبه بـ "آل باتشينو العرب"

خرج الممثل محمد رجب عن صمته وقرر الرد على الانتقادات التي تعرض لها بعد تصريحاته عن تلقيبه بـ "آل باتشينو العرب".

لأول مرة نشر رجب فيديو عبر صفحته الرسمية على Facebook ظهر فيه يتحدث لجمهوره ليوضح لهم حقيقة ما حدث.

في البداية أكد محمد رجب أنه حزين للافتراء عليه بسبب لقب "آل باتشينو العرب"، مشيرا إلى أن الجمهور يعيش على المعلومات المغلوطة والمنقوصة وأصبح هذا الأمر أسلوب حياة.

وحكى رجب مجددا نفس الحكاية التي سبق وقالها في برنامج "الحفلة"، منها قصة الصورة التي التقطها على جبل سانت كاترين وبعد فترة وجد صورة لـ آل باتشينو ظهر فيها يشبهه كثيرا، وأن هذه الصورة كانت سببا في أن يصبح ممثلا بعدما رأتها المخرجة إيناس الدغيدي وأعطته دورا في فيلم "مذكرات مراهقة".

وأكد رجب أن لقب "آل باتشينو العرب" أطلقته عليه الصحافة عام 2013، وهو طوال الأعوام الماضية لم يتحدث عنه أو يستغله ويطلقه على نفسه في كل مكان يذهب إليه.

اختتم رجب كلامه مؤكدا أنه لا يبرئ نفسه لأنه لا يحتاج لهذا الأمر، لكنه حزين بسبب تعليقات الجمهور لأن هناك بعض الأشخاص يعيشون على مهاجمة الغير دون التأكد من معلوماتهم، مشيرا إلى أنه خلال البرنامج كان يعطي رسالة للشباب لكي يتمسكوا بأحلامهم مهما واجهوا من صعاب.