كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - "متروبوليتان مصر" تشارك بفعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي

شاركت متروبوليتان مصر بفعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي الذي حمل شعار "رؤية مصر المستقبلية 2030"، وأقيمت فعاليته بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبرعاية الأمين العام السفير / محمد محمد الربيع .

وبحضور هاني أبو الفتوح نائب رئيس شركة متروبوليتان مصر، الإعلامي جمال الشاعر، والدكتور/ أحمد الشامي خبير اقتصاديات النقل البحري.

وفي كلمته أكد هاني أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدرة شركة متروبوليتان مصر للاستشارات المالية والائتمانية، أن مشاركة متروبوليتان مصر في هذا الحدث الهام تأتي في أطار دورها الرائد المساهمة في خدمة ودعم الاقتصاد المصري والعربي، فضلاً عن دعم و تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة الاقتصاد.

وأضاف، إن المؤتمر الاقتصادي العربي ناقش العديد من الموضوعات الهامة تمثلت في تعزيز رؤية مصر المستقبلية للاقتصاد العربي 2030 والعمل علي رفع شعار صنع في مصر والتصدير للخارج وفتح فرص استثمارية جديدة بين مصر والوطن العربي، بالإضافة إلي عرض مشاكل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

