كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - محمد السبكى يحتفل بـ عيد ميلاده مع فريق عمله "حملة فرعون"

احتفل المنتج محمد السبكي بعيد ميلاده وسط فريق عمل فيلمه الجديد "حملة فرعون". يتواجد السبكي وفريق عمل الفيلم في لبنان لتصوير بعض المشاهد هناك، وشارك المنتج المصري جمهوره بصور من عيد ميلاده نشرها عبر حسابه على Instagram.



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