كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - هالة زايد: الفيوم بها أعلى نسبة إصابة بفيروس سي بين طلاب الثانوية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الفيوم من أكثر المحافظات إصابة بفيروس سي بين طلاب الثانوية في المرحلة الأولى على مستوى مسح مبادرة "100 مليون صحة" يليها البحيرة وأسيوط في حين احتلت جنوب سيناء ومطروح الأقل إصابة.

وقالت إن التعليم أساس كل مجتمع ويؤدي إلى صحة أفضل للمواطنين، مشيرة إلى أن الدولة تهدف إلى الاطمئنان على جميع الطلاب، والبالغ عددهم ٣ ملايين طالب في جميع محافظات الجمهورية على ٣ مراحل، تشمل المرحلة الأولى مليونا و١٢٢ ألف طالب في ٩ محافظات.

وأضافت وزيرة الصحة في كلمتها في مؤتمر صحفي عقد اليوم لإطلاق حملة فحص تلاميذ المدارس ضد التقزم والانيميا، أنه ستنطلق المرحلة الثانية خلال شهري فبراير ومارس وتنطلق المرحلة الثالثة خلال شهري مارس وأبريل على أن يتم فحص جميع الطلاب بنهاية العام الدراسي.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة وفرت علاجًا للأطفال من فيروس سي من خلال لجنة الفيروسات الكبدية، وحصل أول طالب في الفيوم على العلاج يوم الأحد الماضي.

وكانت وزارة الصحة أطلقت حملة الكشف المبكر وعلاج الأنيميا، والسمنة، والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية بالمجان بحضور كل من الدكتورة هالة زايد، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي.