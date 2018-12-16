كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - وبدأ فرم أصحاب المحال التجارية: الرخصة من ألف إلى 100 ألف جنيه

قال شكري الجندي، عضو مجلس النواب، إن إصدار قانون متخصص للمحال التجارية، يؤدي خدمة للمواطن وأصحاب المحال التجارية، فالوضع الحالي يُؤرق المحال لتعدد جهات التراخيص، وتجبر التجار على دفع إتاوات.

وقدر خلال حوار له مع برنامج “كل يوم”، على قناة “ON E”، عدد المحال التجارية غير مرخصة بـ80%، وأشار إلى أهمية تقنين أوضاعهم.

أضاف ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، في حوار له مع البرنامج نفسه، إن رسوم التراخيص ستتراوح بين 1000 و100 ألف جنيه في القانون الجديد، بحسب النشاط والمساحة.

هكذا تكشفت أسرار إصدار قانون تراخيص المحال التجارية.. إنه وسيلة لجمع الأموال وصرف المكافآت الي أعضاء اللجنة العليا وآلاديش اللجنة العليا.. أرحمنا يارب .

وهذا مانشرته البشاير يوم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

لجنة عليا لإذلال المواطنين - أفتح دكانة و7 وزارات جاهزة تفرمك

حسن عامر

هذا بلاغ الي السماء ، لأنها وحدها القادرة علي إزالة الغمة عن هذا الشعب ..

والغمة التي نقصدها هي النظام الوزاري في مصر ، الذي يمنع لقمة عيش عن الناس قدرا وإقتدارا .. فكل وزارة لديها ترسانة من القوانين المتداخله والمتعارضة ، التي تتحكم بها في أقدار المصريين . وكلها وزارة لديها فائض قوة لقهر المواطنين .

نقول ذلك ونستشهد بواقعة طازجة .

في مشهد لا ينسي من برنامج معكم مني الشاذلي ، يوم الجمعة الماضية ، إشتكي أحد أصحاب المشروعات الصغيرة ، من المحليات ، التي تمتنع تماما عن منح ترخيص النشاط ، الي أي مواطن .

ونذكر منذ شهور قصة الفتاتين اللتين أقامتا عربة لبيع الأطعمة الجاهزة ، وجاء الحي ، وحطم العربة ، والقي بالفتاتين في الحجز ..

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الواقعة قائلا : يعني مافيش ترخيص مؤقت ..

أمام هذه الوقائع الطازجة تقدم أحد النواب مشكورا بمشروع قانون لتنظيم إصدار تراخيص المحلات ..

وعلق الرئيس علي الأحوال العامة أمام منتدي الشباب قائلا : أنا بشوف العجب في إدارة هذه الدولة ..

وتبين من سلسلة التحقيقات الصحفية الجديدة والقديمة : إن هناك سبعة وزارات تشترك في إصدار الترخيص . الحكم المحلي ، والتجارة الداخلية ، والصناعة ، والكهرباء ، والمالية ، والتضامن الإجتماعي والعمل ..

وعلي المواطن أن يباشر نشاط كعب داير ، لكي يحصل علي ترخيص ..

وأمام المستحيلات ، تتساقط المشروعات الصغيرة ، وتتضاءل فرص الحياة الكريمة للملايين . فيلجأ الناس الي فتح المحلات والورش والخدمات بدون تراخيص . علي أن يدفع المعلوم لكل مفتشي الوزارات السبعة .. وتسير الحياة بين دفع المعلوم والتهديد بالتشريد .. ونتيج لذلك يقول النائب المحترم الذي تقدم بمشروع القانون : أن ٩٠٪ من محلات القاهرة ، لا تعمل بترخيص وهكذا يتراكم أمامنا الإقتصاد غير الرسمي ، الذي يتحدث عنه كل الوزراء بما في ذلك وزراء التراخيص ..

ماهو الحل ؟ . عرض مشروع القانون أمام مجلس النواب ، وتمسكت كل وزارة بسلطاتها . مافيش تراخيص إلا بموافقة الوزارة صاحبة الولاية .. موافقة التأمينات ، وموافقة الكهرباء ، وموافقة الأحياء الجغرافية ، وموافقة الصحة ، وموافقة المياة ، وموافقة أشغال الطريق ، وموافقة البطاقة الضريبية ، ومفيش مانع أن يدوس الجميع علي رقبة المواطن ..

الأكثر إثارة : أن القانون المقترح ، لم يترك وزارة واحدة ، إلا ومنحها حق التمثيل في اللجنة العليا ( علشان كل واحد ياخد حقة في أنجر فتة المواطن ) ..

الحل : إقترح القانون لجنة عليا تجتمع لمنح التراخيص ..

لجنة عليا في القاهرة . ولجنة عليا في المحافظات ، ولجنة عليا في المدن ، ولجنة عليا في المراكز ..

هل تذكرون قانون تنظيم مواقف السيارات ، وتشكيل لجان عليا لمنح تراخيص السياس برئاسة السيد اللواء الدكتور الوزير المحافظ ..

ياناس عيب ..

يانواب الشعب : عليكم النص في القانون الجديد.. يتم سحب سلطات الوزارات السبعة فيما يتعلق بمنح التراخيص ، ومنحها للمحافظ أو رئيس الحي أو المدينة.

لا تشكلوا لجنة عليا عيب.. سوف تمارس اللجنة العليا كل الأساليب الجهنمية لإذلال المواطنين.. وإنتشار شبكات الفساد علي إتساع الوزارات السبعة ..

اليكم ماجاء في مناقشات مجلس النواب عن هذا الموضوع المعيب ..

مجلس النواب يقر إنشاء لجنة عليا للتراخيص الخاصة بالمحال

أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إنشاء لجنة عليا للتراخيص الخاصة بالمحال، وفقا لنص المادة رقم (4) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، المقدم من الحكومة، بعد تعديل نص المادة وتشكيلها، لتكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين في النشاط.

كانت المادة (4) وهى مستحدثة في مشروع القانون تنص على: تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة، الصحة والسكان، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

ووافق المجلس على تعديل المادة بعد اعتراض البعض على تشكيلها من عدد كبير من الوزارات، ليصبح نص المادة كالتالي: تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ستة من الخبراء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت المادة جدلا كبيرا، بسبب التخوف من أن تكون معوقة لإصدار التراخيص، كما أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اقتراح أن تكون اللجنة برئاسة وزير الإسكان، بدلا من وزير التنمية المحلية، باعتبار أن وزارة الإسكان تملك الإمكانيات المدية والفنية

وقال الدكتور على عبد العال، إن رئاسة وزير التنمية المحلية للجنة أوقع وليس وزير الإسكان، باعتبار أن الإدارة المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل.

وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن تكون هناك أكثر من لجنة عليا للتراخيص، قائلا: كيف أعين وزير التنمية المحلية ليكون رئيسا للجنة العليا، هذه اللجنة تخدم 27 محافظة ممكن تبقى لجنتين أو ثلاثة، بالنص على أن تنشأ لجنة عليا أو أكثر للتراخيص.

من جانبه، اعترض النائب محمد السويدي، على تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، بسبب كثرة عدد الوزارات الممثلة، مما يستحيل معه إصدار التراخيص، مقترحا وضع المعايير بصفة عامة والتصويت عليها.

وعقب رئيس المجلس: عندك حق في تخوفك من تشكيل اللجنة، أنا شخصيا شايفها تضم الحكومة كلها، واسمها يثير اللبس.

ورد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: اللجنة هنا ليست دائمة ودورها الضوابط والاشتراطات العامة والخاصة، مرة واحدة، لتنفذ بشكل لا مركزي على مستوى الوحدات المحلية، ومسألة تعدد الجهات في اللجنة الغرض منه فض التشابكات، واللجنة عملها استرشادي ملزم للائحة التنفيذية، ويمكن تحديد سقف زمني، ومخاوف النائب محمد السويدي موضوعية.

واقترح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين في ذات النشاط، ولها أن تستعين من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "نخرجها من الدولاب الحكومي تماما، ويجب ألا نتوسع في تشكيل اللجنة أكثر من سبعة، الشعب المصري عنده حساسية من اللجان، والقاعدة المعروفة إذا حبيت تفوت "موضوع" شكله لجنة

رئيس "النواب": مشروع قانون المحال العام لن يطبق على العقارات المبنية في 2018

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال، أن مشروع قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية عام 2018 ويمنح المحال المقامة بدون ترخيص مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها للحفاظ على السلم الاجتماعي، قائلا: ليعلم الجميع أنه لو صدر مشروع القانون فلن يسرى على أى مبنى تم إنشاؤه فى هذا العام.

وأضاف، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، أن المشروع بقانون لن يسرى على مبنى تم بدون ترخيص فى 2018 حيث تناقش المادة الثالثة من مواد الاصدار والتى وقع بشأنها جدل والتى تنص على:

تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على النشاط المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.

كان الجدل قد جاء بشأن المدة الموضوعة لتوفيق الأوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة لكن تم الابقاء على مدة سنة، وكذلك بشأن العقارات المخالفة المقام بها المحال، حيث أوضح عبد العال أن الفقرة الثانية من النص يحمل ما وصفه بـ"الغرابة" حيث إن العقارات غير المرخص بإقامتها ولو مخالفة لشروط الترخيص لا يقام بها محال، كما أنه لو تم توفيق أوضاعها إذا اثبتت سلامتها الإنشائية قد يقوم البعض باستخراج شهادة بسلامة العقار.

وأشار عبد العال إلى أنه تترك للائحة التنفيذية الاشتراطات لأن التشريع الجديد يعالج وضع سيئ ويمتد لـ 80% أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع والحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع

رئيس النواب: 80% من محال القاهرة بدون تراخيص

قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن 80% من محال شرق وغرب القاهرة وفى الجيزة والمهندسين والدقى ومصر الجديدة ومدينة نصر بدون تراخيص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، قبل التصويت للموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائباً أخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

وقال عبد العال، إن هذا المشروع فى منتهى التميز وطبقا للإحصائيات العشوائية فإن افتتاح المحلات بدون تراخيص فى المرحلة الأولي كان دائما وأبدا يلازم الانتخابات المحلية ومجلسي الشعب والشورى لأنهم يعلمون جميعا (أصحاب المحال) أن بعدها تأتى فترة تصالح وتساهل من الدولة.

وأضاف: " أما الفترة الثانية جاءت أثناء الانفلات الأمنى بعد 25 يناير، فالكثير من المحال والمقار تم افتتاحها والمشكلة فى كل ذلك من المحليات، متسائلًا: هل تعلمون أن شرق وغرب القاهرة فى الجيزة والمهندسين والدقى ومصر الجديدة ومدينة نصر 80% من المحال بدون ترخيص".

وأشار عبد العال، إلى أن عدم الترخيص للمحال يؤدى إلى ظهور اقتصادى موازى يصل لقرابة الـ40% لا تعرف عنه الدولة، موضحا أنه من أجل ذلك طالب البرلمان وزارة المالية العام الماضى تطبيق الشمول المالي الذى يعنى أن تمر كل العمليات المالية من خلال البنوك والتى وصفها بالعملية السهلة.

ولفت عبد العال إلى أن تطبيق الشمول المالي سيترتب عليه أيضا أن تنقرض المحلات العشوائية (غير المرخصة)، موضحا أن مشروع القانون يأتى لتسهيل عملية فتح المحال وأن تكون بالترخيص ويقلل من حجم الفساد من خلال إنشاء مكاتب الاعتماد مثل قانون التراخيص الصناعية.

ونبه عبد العال إلى أن الدولة سهلت الأعمال أمام الشباب من خلال ثلاثة تشريعات وهي إدخال شركة الشخص الواحد ضمن قانون الشركات، والثانى تقنين عربات الطعام المتنقلة، وقانون النقل الداخلي تطبيقا لقاعدة شركات الذكاء الصناعى، وبالتالي لا حاجة لوجود نفس الخلل القديم.

رئيس النواب: مشروع قانون المحال التجارية هام ويفض تشابك الوزارات

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المحال التجارية الذى يناقش بمجلس النواب اليوم، وأنه سيعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن مسألة استصدار التراخيص.

ووجه "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المجهود الذي بذلته فى مناقشة وإعداد هذا القانون وإخراجه فى صورته النهائية المعروضة على المجلس.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذا التشريع جاء إلى لجنة الإدارة المحلية من الحكومة يعدل قانون المحال العامة، وعندما ناقشته اللجنة فى الجلسات الأولى وجدنا من قطاعات متعددة تمثل الحكومة أن هناك عدم توافق بين ممثلى الحكومة، وكانت سابقة تحسب للبرلمان، أن الحكومة طلبت تشكيل لجنة من النواب وممثلى الحكومة للنظر فى إعداد مشروع قانون جديد ينظم المحال، وهذا ما أعتبره أقصى درجاتت الاتساق بين السلطات، والحكومة كانت عندها درجة عالية جدا من الرشد والتدبر عند إعداد التشريع".

وتابع "السجينى": "حققنا توصيات بشأن أهمية التبسيط ثم التيسير لاستصدار التراخيص للتصدى لفوضى تنظيم التراخيص للمحال، وانتهينا إلى إلغاء ثلاث تشريعات متعلقة بالمحال العامة، والمحال التجارية والملاهى، ودمجها فى تشريع واحد، والبرلمان كان له الريادة فى مبادرة النائب محمد السويدى فى مسألة إصدار قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وهذا القانون يتسق مع قانون التراخيص الصناعية، وهذا المشروع عند تطبيقه سيكون حلا كبيرا جدا فى مسألة تنظيم المحال التجارية والتراخيص، والشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الذى واصل معنا متابعة إعداد مشروع القانون".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "الشكر موصول للجنة الإدارة المحلية وأيضا مكاتب اللجان الأخرى التى ساهمت فى إخراج هذا المشروع، هذه اللجنة استمعت لأكثر من 80 مسئولا، والنائب أحمد السجينى كان عايز يجيب المحافظين والإدارات المحلية، قولت له واحدة واحدة وإلا الحكومة مش هتشتغل، ولكم أن تتخيلوا أن هذا التشريع صدر بعد ثورة يوليو 1952، فى عام 1954 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وبعدها ظل الحال على ما هو عليه، وهذا القانون الجديد يعمل على فض تشابكات، تشابك مع أكثر من تشريعات، وتشابك مع أكثر من وزارة ويضبط هذه المنظومة، فالشكر لهذه اللجنة التى عملت ليلا نهارا لإخراج المشروع"