كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - ضبط مدير إدارة هندسية بسوهاج استخرج رخصة مبان مخالفة

تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة " منطقة جنوب الصعيد"، من ضبط مدير إدارة هندسية، بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، لقيامه بالتواطؤ مع مالك عقار لاستخراج رخصة بناء له مخالفة للقانون.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد أنه رود لمركز شرطة أخميم محضر، محرر بمعرفة الإدارة العامة "منطقة حنوب الصعيد "، يتضمن قيام (أ . ح 44 سنة ) مدير إدارة هندسية بإحدى الوحدات المحلية، بالتواطؤ مع مالك أحد العقارات، باستخراج رخصة بناء له، دون الحصول على موافقة إدارة حماية النيل مخالفا للقانون.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.