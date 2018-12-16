كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - قانون جديد للمرور ٢٠١٩ : اتهرينا قوانين‎

مثل عام 2018 بالإدارة العامة للمرور، عاما حافلا بالأحداث فبخلاف القانون الجديد، الذى كان بمثابة مفعول السحر فى حل العديد من الأزمات التى كانت تشهدها الطرق، جاءت قرارات جرئية ساهمت فى الحد من حوادث "الطرق" منها حظر سير النقل الثقيل أعلى الطريق الدائري وتحديد وقت لسيره، بالإضافة إلى حملات التوعية المختلفة الأسبوعية التى تنظمها الإدارة.

قانون المرور الجديد

هو الحدث الأبرز والمشهد الذى تصدر المنظومة المرورية، كونه طال انتظاره، حيث تضمن مشروع القانون 75 مخالفة مقسمين على 5 شرائح يتم خصم نقاط بحسب كل مخالفة.

على أن يحصل قائد كل سيارة بموجب الرخصة على 50 نقطة، يتم الخصم منهم بحسب طبيعة المخالفة، ويبدأ الخصم بنقطة ويصل إلى 5 نقاط، وتتم تقسيم المخالفات إلى 5 شرائح، ويكون لكل سائق سيارة 50 نقطة مرورية وبحسب درجة وخطورة المخالفة المرورية التي يرتكبها يتم خصم نقاط معينة.

استعدادات لتطبيق القانون

انتهت الإدارة العامة للمرور، استعدادا لتطبيق القانون بعمل الشبكة المعلوماتية وربط كافة إدارات المرور والجهات المعنية الأخرى، بشبكة واحدة، هي أكبر تحدٍ لتنفيذ قانون المرور الجديد.

كما أن هناك عملا مستمرا لتغطية كافة الطرق بكاميرات مراقبة، ودعم رجال المرور بأحداث الوسائل التقنية، لكي يتم تنفيذ القانون بشكل فوري مع البدء في تطبيقه.

ويهدف قانون المرور الجديد، إلى استخراج كافة المستندات المرورية من خلال الإنترنت، وتوصيل الرخصة إلي المنزل، والتعامل مع شباك واحد بإدارات المرور المختلفة، بالإضافة إلى الحرص على كفاءة قائدي المركبات، من خلال خضوعهم لدورات تدريبية معتمدة واختبارات جيدة، والتأكد من حالتهم الصحية، قبل استخراج رخصة القيادة.

حملات توعية مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية علي الطرق لتحقيق السيولة المرورية وتوعية المواطنين، وتم خلال الحملة، توزيع كتيبات التوعية المرورية على سائقى السيارات وانتقال المدينة المرورية للأطفال للمدارس لنشر الوعى المرورى.

حملة "مسافة الأمان بين السيارات حفاظًا علي سلامتك"

الإدارة العامة للمرور، قامت بتفقد الحملات المرورية بالطرق السريعة ومتابعة حملة "مسافة الأمان بين السيارات حفاظًا علي سلامتك" تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

حملات توعية على قائدي سيارات النقل الالتزام بالسير بالجانب الأيمن على الطرق

شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حملات توعية على قائدي سيارات النقل الالتزام بالسير بالجانب الأيمن على الطرق، وخلال الحملات، قام ضباط المرور، بتوزيع مطويات للقيادة يمين الطريق حفاظا على سلامة قائدي السيارات وسلامتهم.

مؤتمر المرور السنوي

نظمت الإدارة العامة للمرور، المؤتمر السنوي، تحت عنوان "التطور المرورى وأثره على المواطن"، بمشاركة جميع مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمناقشة نشر الوعى المرورى، بدار الضيافة بنادي الشرطة بمدينة نصر.

وناقش المؤتمر دور المؤسسات التربوية للنهوض بالسلوك المرورى من خلال الخبراء والمختصين فى مجال الطرق والكبارى والتخطيط المرورى لتفاعل وتكامل الأجهزة والجهات الحكومية والأهلية على مدار ثلاثة أيام.

وخلال المؤتمر، عرضت الإدارة، مجموعة من المعدات الحديثة، للوقاية من حوادث الطرق، تضم موتوسيكلات المرور وجهاز التحكم لإشارات المرور، والعد التنازلى، وسدادات مرورية مضيئة، وكلابشات مرورية خاصة بسيارات النقل الثقيل والمركبات الصغيرة، ومطبات صناعية وأقماعا مرورية.

وضم المعرض سيارة طوارئ بالطاقة الشمسية، وفنارا تحذيريا يعمل بالطاقة الشمسية، مع عرض إنسان آلى يقف بديلا لرجل المرور بالميادين، بالإضافة إلى عرض علامات إرشادية وتحذيرية تعمل بالطاقة الشمسية والمغناطيس.

"الصلاحية الفنية للمركبات والفرامل للحد من الحوادث"

وبالتنسيق مع إدرات المرور قامت الإدارة على مستوى الجمهورية، حملات توعية مرورية تحت مسمى "الصلاحية الفنية للمركبات والفرامل للحد من الحوادث مع توزيع مطويات على قائدي السيارات للتوعية والإرشادات المرورية".

خطة مرورية فى رمضان

حيث جاءت الخطة من أجل تحقيق الانضباط والسيولة المرورية خلال الشهر الكريم، عن طريق استيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبري، والمتجهة إلي مختلف المحافظات الأخرى، ومرتادي الطرق السريعة، التابعة للإدارة، وكذلك انتظار عودة المركبات، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة والجيزة ومحافظات القليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسي مطروح.

وارتكزت خطة المرور علي عدة محاور وأهمها: "نشر وتكثيف الخدمات المرورية، وتفعيل دور خدمات الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طوارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الردارية المتحركة، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة".

متابعة التعريفة المقررة

حيث تم نشر رجال مباحث الإدارة العامة للمرور، على المواقف للتأكد من التعريفة المقررة، كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية.

واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، فقد تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدي لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطئ" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

حملات مرورية استعدادًا لفصل الصيف

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية استعدادًا لفصل الصيف وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة.

وأعدت الإدارة العديد من حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة، كما بدأت حملة للتوعية المرورية لقائدي السيارات تحت مسمى (أسبوع التوعية المرورية) مع توزيع مطويات على قائدي السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

حملة "القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين"

كثفت الإدارة، الحملات على الطرق بعمل الأسبوع المروري، تحت مسمى "القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين"، مع لوحات إرشادية جديدة علي الطرق لتنبيه قائدي السيارات بالسرعة المقررة.

مع تشديد الحملات المرورية علي الطرق السريعة ونشر رادارات ثابتة ومتحركة للحد من السرعة الزائدة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بتركيب لوحات إرشادية علي الطرق لتعريف قائدي السيارات بالسرعة المقررة وكذلك تخطيط الطرق السريعة بالعلامات الإرشادية، و تركيب لوحات خاصة بعبور "الجمال" علي الطريق، في إطار خطة الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية.

حظر سير النقل

طبقت الإدارة العامة للمرور، فى شهر سبتمبر الماضى، قرار مجلس الوزراء، بحظر سير السيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى.

وبدأ حظر السير من الساعة 6.00 صباحًا يوميا، وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، بما يُسهم فى إحداث حالة من السيولة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية.

وقامت وزارة الداخلية، بتأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة، والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.

خطة مرورية مع بدء العام الدراسى الجديد

كثفت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على الطريق الدائري والطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات، تزامنًا مع أول أيام العام الدراسي الجديد.

وتم تكثيف الحملات المرورية علي الحافلات التي تقل الطلبة حفاظًا علي سلامتهم، كما تم التنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية، للدفع بسيارات الدفع الرباعى للمرور المستمر علي المدارس والمتابعة مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور من خلال كاميرات المراقبة وشن حملات الرادار للحد من السرعات وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة للحافلات التي تقل الطلبة.

حملات مرورية للكشف عن سائقي الحافلات المدرسية

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة لتنفيذ قانون المرور على المخالفين، وشملت الحملات على الطرق حملات الرادار للحد من السرعات وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة ولإزالة الإشغالات.

تم التنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان ووزارة التربية والتعليم للكشف عن سائقي الحافلات المدرسية التي تقل الطلبة وتشديد التواجد المروري على الطريق الدائري لمنع سير سيارات النقل استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، والتواجد المروري الفعال والمكثف على الدائري الإقليمي.

"مدينة متنقلة" لتعليم الأطفال بالمدارس آداب المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور، جهودها في الاستمرار لتعليم النشء الصغير من خلال المدينة المرورية للأطفال بالارتقاء بالوعي المروري لدى كافة المواطنين وخاصة الأطفال لغرس قواعد وآداب المرور منذ الصغر.

إرشادات للقيادة الآمنة فى الظروف الخاصة

وضعت الإدارة العامة للمرور، بعض الإرشادات للقيادة الآمنة فى الظروف الخاصة، لمنع وقوع أى حوادث أو تصادمات على الطرق السريعة، أثناء قيادة السيارات عند هطول الأمطار أعلى الطرق، وظهور شبورة مائية.

معرض الدفاع "إيديكس"

دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية، على الطرق السريعة، وذلك خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، الذى انعقد فى 3 ديسمبر الماضى، ونظمته وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

تأمين منتدى إفريقيا 2018

شارك قطاع الشرطة المتخصصة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، في تأمين منتدى إفريقيا 2018، بجنوب سيناء، حيث تم تكثيف الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي المزودة بكاميرات.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، تواصل يوميا، حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.