كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - شاهد رد الفنانة اليسا بعد تعرضها للتنمر بسبب وجهها

يشارك الفنانون في حملات للتوعية ضد التنمر في محاولة لحث الأهالي على متابعة أولادهم وتربيتهم التربية الصحيحة.

انضمت المطربة اللبنانية إليسا للفنانين الذين كشفوا عن تعرضهم للتنمر ومضايقات بسبب أشكالهم.

حكت إليسا خلال مشاركتها في جلسة حوارية بالأردن عن تعرضها للتنمر بسبب شكل فمها، وقالت إنها كثيرا ما تتلقى تعليقات بسبب شكل شفتيها لكنها لم تتأثر وكانت ترد على الساخرين منها قائلة "أنا إليسا لما تقدروا تعملوا إلى قدرت عملتوا ابقوا أحكوا عن أي شغلة عندي".

أكدت إليسا في حديثها أن مشكلة التنمر تؤثر بشكل أكبر على الأطفال الصغار وأن على الأهل متابعة الأمر والتحدث مع أطفالهم لمواجهة ما يعانوه في المجتمع.

على جانب آخر، انتهت الخلافات بين إليسا وشركة روتانا بعد فترة من التوتر بينهما، وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بحل هذه الخلافات واستعدادها لتقديم مشاريع فينة جديدة.

جاءت تصريحات إليسا من خلال مقطع فيديو نشره مدير شركة روتانا سالم الهندي، عبر حسابه على Instagram، "أكدت فيه أنها أصبحت سعيدة الآن بعد اللقاء الذي جمعها مع سالم الهندي، مشيرة إلى أنه لا يرفض لها طلبا، وحقق لها كل ما كانت تتمناه".

فيما أعلن سالم الهندي عن مشروع فيديو كليب جديد سيتم تصويره قريبا، بالإضافة لإحياء إليسا حفل غنائي مع الاحتفال بيوم رأس السنة بالتعاون مع شركة روتانا.



