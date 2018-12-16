كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - وهب الله يعلن موعد إقرار مشروع قانون العمل الجديد بالبرلمان

أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة أصحاب الأعمال والوزارات المعنية.

وأضاف أن مشروع القانون سيعرض على الجلسة العامة للمجلس لإقراره خلال النصف الأول من عام 2019 لا سيما أن منظمة العمل الدولية اعتبرت 2019 عاما للعمل.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان بعدد من المشروعات أبرزها مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات وهو معروض حاليا على لجنة القوى العاملة بالنواب ويعالج القانون الجديد كل المشكلات والثغرات التي خلفها قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 الذي مضى عليه أكثر من 40 عاما.

كما سيمنح القانون مزايا إضافية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتغطي مظلته جميع العاملين بمن فيهم العمالة غير المنتظمة والموسمية ويحقق التوازن بين ما يحصل عليه العامل من أجر أثناء العمل والمعاش عند التقاعد عن طريق النص بإقرار زيادة تلقائية في المعاش تتناسب مع نفقات المعيشة من الأسعار والخدمات، إضافة إلى الاستثمار الآمن لأموال المعاشات التي تعتبر أموالا خاصة محمية من الدولة.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالزيارات الميدانية التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على القيام بها لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر الآن.

وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر عضو مجلس النواب أن الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها الرئيس السيسي وافتتاحه أمس المشروعات العملاقة ومشروعات المياه والصرف الصحي التي أقيمت على أحدث النظم العالمية إضافة إلى بناء البنية التحتية للمشروعات العملاقة الأخرى في مجالات الإسكان والطرق والاستثمار الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.

وقال وهب اللـه في تصريحات صحفية، إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية سعداء بهذه المشروعات التي تفتح مجالات جديدة للعمل أمام الشباب كما أن الاتحاد العام يتابع باهتمام بالغ هذه المشروعات إلى جانب اهتمام الرئيس بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس يهتم بقضايا العمل والعاملين وفي إطار توجيهاته شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في إعداد مشروعات القوانين التي تحقق الاستقرار لعمال مصر وغيرهم من أهمها المشاركة في تعديل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار والجمعيات وإصدار قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 الذي أجريت بموجبه الانتخابات العمالية التي أسفرت عن دخول الشباب والمرأة بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس المنظمات النقابية.