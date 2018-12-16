كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - غدًا.. قطع المياه عن 16 منطقة بالقاهرة الجديدة

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق، التجمع الخامس (الحي الأول - الحي الثاني- الحي الثالث- الحي الرابع- الحي الخامس- حي الشويفات- حي الدبلوماسيين- قطاع 1،2- مركز المدينة- جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول(الياسمين-7،8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب 1)، والتجمع الثالث (محلية 3- محلية 4- ضعف في باقي المحليات ومستقبل 1، 2).

وأضاف أن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثامنة مساء غدٍ الإثنين الموافق 17- 12- 2018 حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 18- 12- 2018، وذلك نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه (4)، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع.

ونوه رئيس الجهاز أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليها.