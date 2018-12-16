كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:11 مساءً - "الريف المصرى" يستعد لرصف طريق "المغرة" الرئيسي بـ 400 مليون جنيه

تستعد شركة "الريف المصرى" المسئولة عن تنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، لرصف الطريق الرئيسى لمنطقة "المغرة" الظهير الصحراوى والزراعى لمدينة العالمين الجديدة الذي يبدأ من طريق الضبعة الرئيسى بطول 70 كيلو متر.

وكشف المهندس عمرو سعد، أحد كبار المستثمرين الزراعيين بمنطقة المغرة، بأن حجم الإستثمارات الزراعية الكبيرة، وجدّية مستثمرى المغرة حولت أنظار الحكومة المصرية إلى الإهتمام الكبير بالمنطقة لجعلها منظفة جذب استثمار عالمية بإعتبارها أقرب المناطق إلى مدينة العالمين الجديدة.

وأشار بأن الطريق الجديد التى تستعد شركة "الريف المصرى" لرصفه حاليا يعتبر نقطة تحول كبيرة فى تاريخ منطقة المغرة، وأكبر دافع للمستثمرين لتوسيع استثمارات الزراعية هناك.

كما أوضح سعد، باعتباره العضو المنتدب لشركة جوجرين المتخصصة فى زراعة نبات "الجوجوبا" النادر بمنطقة المغرة، بأن تم زراعة 12 ألف فدان حتى الأن، وجارى العمل لزراعة 5 ألاف فدان جدد بالمنطقة خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، فى تصريحات خاصة، بأنه طريق المغرة الجديد الجارى رصفة، كان عبارة عن "مدق" وسط الصحراء" وخارج ولاية شركة الريق المصرى، إلا أن إصرار الريف المصرى على رصفة جاء من دافع الإهتمام الكبير بدفع عجلة الإستثمارات فى المنطقة، والتسهيل على المستثمرين لتنفيذ خطة الرئيس السيسى باستزراع المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح بأن الطريق يبلغ طولة 70 كيلو متر وعرضه 8 أمتار، كما تبلغ تكلفته الإستثمارية حوالى 400 مليون جنيه.