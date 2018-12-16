بالفيديو| ساندي تحتفل بعيد ميلاد طفلها بملابس "كاوبوي"

احتفلت المطربة ساندي، بعيد ميلادها ابنها "راين" بعد أن أكمل عامه الأول، بحضور عدد من أصدقائها.

ونشرت ساندي عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحفل كانت ترقص وتغني فيه.

وظهرت ساندي بملابس أشبه بـ"كاوبوي"، والذى يأخذ تصميمه شكل أحذية رعاة البقر القديمة، لكن مع إضافة اللمسات التي تزيد من الأناقة والإنوثة.

وعلقت ساندي على الفيديو معبرةً عن امتنانها لكل الحضور قائلةً: "شكرا أوى لكل أصحابي وحبايبي اللي كانوا موجودين، شكرا للي نظموا أحلى عيد ميلاد في الدنيا".

وتوجهت بشكرٍ خاص لصديقتها ريهام خليفة التي نظمت الحفل، قائلةً: "شكرًا لأحلى صاحبة في الدنيا ريهام خليفة على كل اللي الحاجات، اللي نظمتها معاية، بجد يوم تحفة".

واختتمت بتهنئة صغيرها، قائلةً:"كل سنة وراين مبسوط وبخير وفي أحسن حال، حبي الوحيد".

وانهالت تعليقات نجوم الفن على الفيديو، وعلقت الفنانة مي كساب، قائلةً: "حياتي كل سنة وهو طيب كان نفسي أكون معاكم".

وعلق الفنان سامح حسين أيضًا، قائلاً:"كل سنة وانتم مع بعض ويفرحك بيه يارب".

ويذكر أن ساندي تزوجت من المخرج حازم كتاته، وأنجبت طفلها "راين"، 16 من ديسمبر الماضي.

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