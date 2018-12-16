جينيفر لوبيز تكشف عن سرّ شبابها المُتجدد بخط مُستحضراتٍ كامل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرّغم من سنّها الذي اقترب من الخمسين، إلّا أنّ المُغنّية والممثلة والرّاقصة "جنيفر لوبيز" ما زالت تبدو وكأنها فتاة عشرينية بجسدها الرّشيق وبشرتها الخالية من العيوب، وفي مُشاركتها الأخيرة مع لجنة مُناقشة مُجتمع النّساء The Wing، كشفت لوبيز عن مُفاجأة جديدة لجُمهورها، ستتمثّل في إطلاق خط مُستحضرات كامل للعناية بالبشرة في عام 2019 القادم.

وأشارت لوبيز أثناء حديثها إلى أنّها كانت وما زالت تعمل على هذه المُنتجات منذ فترة طويلة، فهدفها هو إطلاق خط مُفيدة للنساء، ولا تُريد أن تُنتج أيّ شيء بأي نوعية، بل وساومت على جودة مُستحضراتها المُقبلة قائلةً: "هذا ما يمكنك الاعتماد عليه عندما يكون اسمي على المُنتج".

أمّا عن مُكوّنات هذه المُستحضرات، فستعمل لوبيز على تطبيق جميع خبراتها السّابقة في جعل هذه المُنتجات فعّالة، وستضيف الأسرار الجمالية التي تتّبعها بنفسها، كما طمأنت النّساء بأنه لن يكون هُناك إبر ضمن المجموعة.

لم تكن هذه المرّة الأولى التي تتحدّث فيها لوبيز عن أسرار جمالها وبريق بشرتها، بل أفصحت عن ذلك مُسبقًا في إحدى مُقابلاتها مع مجلّة بيبول، حيث قالت بأنّ الخُطوات التي تتّبعها باستمرار من أجل المُحافظة على شبابها وصحّة بشرتها، تبدأ من مُمارستها نظام حياةٍ صحيّ بالمُجمل.

وأضافت لوبيز بأنها تهتم بنفسها خُصوصًا بعد 30 عامًا من العمل في مجال الترفيه والاستعراض، وعن سر نضارة بشرتها، قالت إنها تستخدم "حمض الغليكوليك"، كما أنّها لا تخلد إلى النّوم قبل أن تزيل جميع مساحيق التّجميل عن وجهها، ولا تُغادر منزلها دون تطبيق مُستحضرات الوقاية من الشّمس.